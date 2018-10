PSG, Marquinhos: "Neymar via? Il presidente non permetterà"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marquinhos, difensore centrale PSG, ha avvertito Barca e Real Madrid su Neymar. Il difensore brasiliano infatti ha assicurato che il PSG non si lascerà scappare il connazionale. "Auguro buona fortuna al Real Madrid e al Barcellona nel tentativo di far uscire Neymar da qui. Penso che entrambi avranno un gran bel da fare. La gente sa chi è Nasser (il presidente del PSG, ndr), com'è con la sua gente e come ama le sue persone importanti. Quindi non vedo alcuna ragione per cui dovrebbe andarsene. Sta bene qui, è felice e la gente lo vede sul campo".