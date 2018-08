PSG, Mbappè: "Ho portato qualcosa di diverso dopo un inizio timido"

© foto di Imago/Image Sport

E' entrato nel secondo tempo e ha risolto la gara del PSG con una doppietta, un fantastico Kylian Mbappè tornato in campo dopo aver saltato la prima gara perché non era al meglio. L'attaccante francese dopo la gara ha detto: "Ho portato qualcosa, ma è tutta la squadra che ha voluto fare qualcosa di diverso. Siamo entrati timidamente in partita. Abbiamo vinto, abbiamo festeggiato ma il calcio continua, ho grandi obiettivi. La differenza tra Emery e Tuchel? Si tratta di due diverse metodologie, due persone che vedono il calcio in modo diverso, spero che con Tuchel possiamo fare grandi cose".