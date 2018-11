PSG, Mbappe e Neymar rientrano malconci dalle Nazionali

"La smorfia di Parigi" è il titolo del taglio alto della prima pagina de L'Equipe in relazione ai problemi che il PSG si troverà ad affrontare in vista della ripresa delle competizioni, in particolare per quanto riguarda la Champions League. "A una settimana dalla gara decisiva contro il Liverpool - scrive il quotidiano transalpino - Kylian Mbappe, toccato duro ad una spalla, e Neymar agli adduttori, non hanno terminato i rispettivi match con le loro Nazionali".