PSG, Neymar chiama Luis Enrique per il dopo Emery

Il PSG non molla ma anzi è pronto a rilanciare. Stando a quanto raccolto in Francia, i parigini starebbero pensando di affidare la panchina a Luis Enrique. L'ex Roma e Barcellona sarebbe il suggerimento di Neymar per dare una svolta alle ambizioni europee del club: il motivo è facilmente capibile. Proprio con Luis Enrique in panchina, il brasiliano ha mostrato il meglio di sè in carriera.