PSG, Neymar torna ad allenarsi il 17 maggio. Mondiale non a rischio

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato dall'emittente francese RMC il brasiliano Neymar tornerà ad allenarsi il prossimo 17 maggio. Difficile vederlo in campo il 19 maggio, giorno dell'ultima gara di campionato del PSG contro il Caen, mentre la sua presenza al Mondiale non sembra più in discussione.