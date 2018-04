PSG, niente clausola per Neymar. Ceo FFF: "In Francia sarebbe illegale"

© foto di J.M.Colomo

Didier Quillot, CEO della lega calcio francese, ha parlato a L'Equipe delle voci sulla possibile presenza di una clausola rescissoria sul contratto di Neymar col PSG: "In Francia non esiste la possibilità di introdurre le clausole rescissorie nei contratti dei giocatori. Sarebbe quindi una cosa illegale. E anche nel caso in cui un club e un giocatore facessero una scrittura privata a riguardo, anche questa risulterebbe illegale".