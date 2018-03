PSG, otto calciatori possono cambiare aria: ci sono Cavani e Verratti

© foto di J.M.Colomo

In casa Paris Saint-Germain, complice la prematura eliminazione dalla Champions League, è già arrivato il momento di pianificare il futuro. Il giornale Le Parisien prova a scrivere dei calciatori che in estate potrebbero salutare la Ligue 1, con ben otto elementi della rosa - adesso allenata da Unai Emery - pronti a cercare gloria e spazio altrove: si tratta dei vari Dani Alves (34), Layvin Kurzawa (25), Yuri Berchiche (28), Adrien Rabiot (22), Edinson Cavani (31), Marco Verratti (25), Ángel Di María (30) e Javier Pastore (28). La dirigenza parigina, invece, vuole fortemente puntare su Neymar (26) e Kylian Mbappé (19) per provare ad arrivare alla tanto agognata Champions League.