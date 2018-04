PSG, Pastore: "Futuro? Mi serve chiarezza. Non dipende solo da Emery"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il PSG vince la Coupe de la Ligue, quello che potrebbe essere l'ultimo trofeo a Parigi per Javier Pastore. L'argentino ne ha parlato a France Football: "Non lo so, penso a giocare, non è il periodo del mercato. Può essere che sia uno degli ultimi, mi rimane un anno di contratto, vedremo. Non è solo una questione di allenatore, dipende anche dal club, che obiettivi hanno, se vogliono che rimanga o meno. Mi serve chiarezza. Se dovesse rimanere Emery parlerei con lui prima di decidere, se dovesse arrivare un altro tecnico vorrei sapere cosa pensa di me".