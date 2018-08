PSG, porte aperte alla cessione di Lo Celso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Equipe il centrocampista Giovani Lo Celso, classe '96, è in uscita dal Paris Saint-Germain non rientrando nei piani del tecnico Thomas Tuchel, che gli preferisce sia Christopher Nkunku sia Antoine Bernede. La porta è quindi aperta per una sua cessione anche se il PSG non ha intenzione di fare grandi sconti per il centrocampista argentino che, con pochi mercati ancora aperti, potrebbe rischiare di restare in Francia almeno fino a gennaio.