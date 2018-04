PSG, pronti 100 milioni per la clausola di Oblak

Il Paris Saint-Germain sta pensando di pagare la clausola di Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid. Come riporta Marca, dopo gli investimenti milionari operati negli ultimi anni, che hanno portato solo titoli in patria, il club francese vuole un top anche in porta (seguito anche Donnarumma): 100 milioni è l'importo della clausola dello sloveno, che ha dichiarato: "Vediamo che succederà, ho un contratto fino al 2021 e penso solo all'Atletico".