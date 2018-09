PSG, pronto l'assalto all'obiettivo milanista Paqueta già a gennaio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il PSG sta intensificando i contatti per acquistare a gennaio il talentuoso centrocampista del Flamengo Lucas Paqueta. Il brasiliano, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, è finito recentemente anche nel mirino del Milan di Leonardo, anche se i parigini paiono molto determinati nel portare in Ligue 1 uno dei principali talenti del calcio verdeoro. A riportarlo è RMC Sport in Francia.