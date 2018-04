PSG, Raphael Guerreiro il primo rinforzo richiesto da Tuchel

© foto di Imago/Image Sport

Il PSG è già al lavoro per accontentare Thomas Tuchel – indicato dalla stampa estera come il prossimo allenatore dei transalpini – in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sport Bild, il tecnico tedesco avrebbe indicato alla dirigenza parigina il primo nome da acquistare nella sessione estiva: si tratta di Raphael Guerreiro, esterno attualmente in forza al Borussia Dortmund, club dove Tuchel ha imparato ad apprezzarlo. Lo riporta Alfredopedulla.com.