PSG, tensione massima tra Rabiot ed Henrique: rinnovo lontano

D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

Manchester City, Aguero ko: è in dubbio per la Champions League

Man United, Mourinho: "Vittoria importante per la classifica"

Wolverhampton, Espirito Santo: "Sempre pronti, anche in Premier"

Barcellona solo in vetta, Mundo Deportivo: "Più leader"

Real Madrid, AS: "Futbol Bravo en San Mames"

Barcellona, Sport in prima pagina: "Decollano"

Chelsea, occhi su Mitrovic del Fulham per l'attacco

Rooney: "Fra uno o due anni Lampard e Gerrard alleneranno in Premier"

Moyes: "Non avrei potuto fare un lavoro migliore al West Ham"

Man United, Mourinho continua a lavorare per portare Ozil a gennaio

Nantes e Reims non si fanno male: primo 0-0 di giornata in Ligue 1

Vinicius, altro messaggio a Lopetegui: in gol con il Real Madrid Castilla

Adrien Rabiot e il PSG, la strada per il rinnovo è tortuosa. Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo , c'è tensione tra la madre-agente del centrocampista e il direttore sportivo Henrique. Per continuare a parlare del prolungamento l'entourage del francese pretende l'intermediazione di Al-Khelaifi e, soprattutto, che i parigini pareggino l'offerta del Barcellona pari a 10 milioni di euro d'ingaggio. Al momento, invece, il PSG offre 7,2 più tre di bonus.

