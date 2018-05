PSG, Thiago Motta: "Pronto per il ritiro, bello iniziare un nuovo lavoro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima gara al Parco dei Principi per Thiago Motta pronto ad appendere le scarpette al chiodo. Dopo aver festeggiato il titolo e salutato il pubblico il centrocampista azzurro ha detto: "Mi sto preparando per il ritiro da molto tempo. Penso che il momento sia arrivato. Vorrei ringraziare le persone che sono venute, in particolare tutti i sostenitori del PSG per il loro supporto in tutti questi anni, i miei compagni di squadra, i miei allenatori, il presidente. Sono un uomo felice. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme, abbiamo scritto una grande storia al PSG, realizzeremo solo in futuro tutto ciò che abbiamo vinto insieme. È indimenticabile. Ho iniziato a giocare a 4 anni, è normale avere un sacco di emozioni, devi goderti il momento. Penso al futuro, c'è del lavoro da fare. Faccio parte di uno staff, sarò responsabile dell'U19 del PSG il prossimo anno, è interessante, eccitante iniziare un nuovo lavoro".