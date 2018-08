PSG, Trapp in uscita. Il portiere verso il ritorno all'Eintracht in prestito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferisce l'emittente transalpina Canal Plus, parrebbe essersi sbloccata la situazione intorno a Kevin Trapp, estremo difensore del PSG ormai retrocesso come terzo portiere alle spalle di Buffon ed Areola. Il tedesco viaggia verso un ritorno in patria, e nell'Eintracht Francoforte: dovrebbe finire infatti in prestito alla società tedesca, dove peraltro ha militato già tra il 2012 e il 2015.