PSG, Trapp: "Vittoria speciale per me. Non avevo mai giocato la finale"

Il portiere del Paris Saint-Germain, Kevin Trapp, commenta la vittoria dei suoi in Coppa di Francia contro Les Herbiers: "Tutti pensavano in una facile vittoria per noi, perché affrontavamo una squadra di terza divisione ma loro hanno dimostrato di saper giocare bene. Per me è una vittoria speciale perché non ho mai giocato una finale di Coppa di Francia. Ed è una vittoria anche per Emery".