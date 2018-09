PSG, Tuchel: "Neymar può giocare a sinistra ma anche come dieci"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Rennes, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato della posizione di Neymar: "Può giocare a sinistra e come un '10'. Dato che non è stato in grado di allenarsi con il resto della squadra nelle prime partite, ha giocato più libero, come un '10'. Ma siccome la sua forma è già buona, ho pensato a lui per la partita contro il Liverpool a sinistra, a far male sugli esterni, poi abbiamo cambiato durante la partita".