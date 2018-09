PSG, Tuchel su Buffon: "Domani sarà titolare. Per noi è fondamentale"

© foto di Imago/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul ruolo di Gigi Buffon all'interno della rosa: "Gigi tornerà titolare nella sfida contro il Rennes - ha dichiarato il tecnico - E' fondamentale per noi, ha molta esperienza in campo internazionale, soprattutto in Champions. Parlai con Areola prima del suo arrivo dicendogli che sarebbe stato il titolare, poi però è arrivato Buffon e le cose sono cambiate. Devo gestire bene entrambi. Gigi per noi è prezioso, nella gestione del gruppo in special modo. Lui sa di esserlo. Anche a Liverpool ne abbiamo avuto un esempio: pur essendo squalificato ho voluto in tutti i modi che fosse presente".