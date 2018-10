PSG, Verratti in dubbio per il Napoli: problema ad una coscia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'intervallo della sfida contro l'Amiens, Marco Verratti è stato sostituito da Tuchel. Il centrocampista del Paris Saint-Germain infatti ha accusato un problema alla coscia ma l'infortunio, secondo le ultime indiscrezioni de L'Equipe, non sarebbe preoccupante. Tuttavia l'azzurro per il momento è in dubbio per la sfida di Champions League contro il Napoli in programma mercoledì.