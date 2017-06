PSG, Verratti stanco dei rumours: "Non sono parole mie, c'è un limite a tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il continuo susseguirsi delle voci sul suo futuro e di presunte parole che avrebbe pronunciato contro il PSG per agevolare il suo trasferimento al Barcellona, Marco Veratti attraverso le Instagram Stories ha smentito tutto attaccando la stampa: "Non ho concesso alcuna intervista a nessuno e non ho mai discusso con il PSG come è stato spiegato nell'articolo di questa mattina (della Gazzetta dello Sport, ndr). Non si dovrebbe parlare di ciò che che non si conosce. C'è un limite a tutto".