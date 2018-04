PSG, Verratti: "Voglio restare qui. Vorrei Ancelotti alla guida dell'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato a ESPN del suo futuro: "Sono molto contento di aver scelto di restare qui la scorsa estate. Adesso sono ancora più convinto di questa decisione. Voglio restare qui, mi sento molto bene e voglio continuare a vincere, come tutti si aspettano da noi. Ancelotti alla guida della Nazionale? Ho iniziato a giocare in Champions League sotto la sua guida, mi ha aiutato molto anche per il mio carattere. Mi ha aiutato anche fuori dal calcio ed è ancora molto importante per me. Vedremo se alla fine diventerà ct, io vorrei che prendesse il comando della Nazionale azzurra".