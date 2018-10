PSV, Angeliño: "Abbiamo perso sempre per piccoli errori"

Fonte: fcinternews.it

Angeliño, terzino sinistro del PSV, si è presentato in conferenza stampa al fianco del suo tecnico Mark Van Bommel alla vigilia di Psv-Tottenham:"Penso che abbiamo disputato due buone partite in Champions League. A causa di piccoli errori non siamo riusciti a vincere o ad ottenere almeno un punto. Credo che se limiteremo queste sbavature, potremo giungere al successo". Sull'atmosfera sempre calda del Philips Stadion ha poi aggiunto: "Giochiamo sempre bene in casa, con il supporto dei nostri tifosi. Per gli avversari è difficile vincere qui, e lo dimostreremo anche domani. Spero sarà una bella gara".