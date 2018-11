Psv, occhi sul bulgaro Despodov

© foto di Giacomo Morini

Kiril Vasilev Despodov è un calciatore bulgaro dotato di grande talento. Classe 1996 gioca come ala nel CSKA Sofia ed è in pianta stabile nel giro della nazionale bulgara. Seguito da molte società italiane è entrato nelle mire del PSV Eindhoven che da qualche mese ha mosso i propri scout per seguirlo più da vicino.