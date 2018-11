© foto di Giacomo Morini

Mark Van Bommel, tecnico del PSV Eindhoven, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il De Graafschap, tornando però sulla sconfitta contro il Tottenham subita nel finale: "Eravamo vicini a cogliere un buon risultato, ho visto una squadra determinata, che ha difeso bene. Purtroppo abbiamo commesso due errori ed è stato un peccato mortale. Ora andremo a giocare a Doetinchem, in uno stadio diverso da Wembley ma più rumoroso, in quanto c'è grande unità tra i tifosi e la squadra. Le scelte di formazione? Finora abbiamo vinto undici partite schierando sempre gli stessi, ma ho sempre dei dubbi, devo pensare attentamente a tutto. Punto a mantenere alto il livello di competizione all'interno della squadra".