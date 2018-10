PSV, van Bommel: "Dura con il Tottenham, hanno giocatori di qualità"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Mark van Bommel, tecnico PSV, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Tottenham: "Penso che abbiamo giocato bene nelle prime due partite, solamente il risultato non è stato buono. Contro l’Inter se avessimo raggiunto il 2-0 prima dell'intervallo o l'avversario si fosse ritrovato in 10 uomini, non avremmo mai buttato via il vantaggio, soprattutto qui a casa nostra". Infine sul livello delle rivali del gruppo B: "Barcellona, Inter e Tottenham a mio avviso sono squadre quasi equivalenti. Tutti sappiamo che domani non sarà facile. Gli Spurs hanno giocatori di qualità in ogni posizione, che possono fare la differenza. Anche con tanti infortunati hanno giocato con costanza".