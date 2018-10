PSV, Van Bommel: "Tottenham squadra forte, felici di questo punto"

© foto di Giacomo Morini

Mark van Bommel ha così analizzato il pari contro il Tottenham acciuffato al fotofinish dal suo PSV: "È stata una gara molto combattuta, abbiamo giocato contro una squadra forte e siamo contenti di questo punto. Inizialmente volevamo difendere l'uno a zero, il pareggio è arrivato su un episodio sfortunato, come è successo contro l'Inter. Gli episodi sono decisivi, lo dico sempre. In questo caso lo sono stati a favore nostro".