Puyol: "Neymar può andare al Real Madrid ma faticherà a lasciare il PSG"

In un'intervista rilasciata al quotidiano brasiliano Estadao, Carles Puyol ha parlato anche di Neymar e del suo futuro: "Penso che possa andare al Real Madrid e non vedo alcun problema. È professionale e non è impossibile, ma penso che farà fatica a lasciare il PSG, che ha speso molti soldi per lui. Barcellona e Real Madrid sono più potenti di qualsiasi altra squadra. Devi pensarci bene prima di lasciare questi club. Ma ci sono anche club nuovi e ricchi che cercano di formare grandi squadra".