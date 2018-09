Puyol: "Real? Qualsiasi squadra più debole se le togli CR7"

Cinque cambi rispetto alla squadra che aveva vinto e convinto contro il Genoa. Immobile, Milinkovic e Lucas Leiva contemporaneamente in panchina perché sabato c'è il derby e in quella occasione i migliori dovranno essere al top della forma. La Lazio che questa sera ha vinto soffrendo...

Real Madrid migliore o peggiore senza Cristiano Ronaldo? Tra i tanti, sullo spinoso argomento si è espresso anche l'ex capitano del Barcellona Carles Puyol : "Il Real Madrid ha grandi giocatori, ma se togli Cristiano a qualsiasi squadra si nota. Così come se togli Messi". Lo riporta Marca .

