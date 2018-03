Qualificazioni Europei Under 21, i risultati di stasera: Francia perfetta

Successi importanti per Grecia, Spagna, Polonia e Belgio, nella tornata di qualificazioni europee Under 21 andate in scena nella giornata di oggi. Continua il percorso netto della Francia, che in casa del Montenegro vince 2-0 e si port ad un incredibile +11 sulla Slovenia seconda in classifica. L'Italia, come noto, ospiterà la fase finale della competizione e quindi giocherà solo amichevoli da qui fino all'estate 2019. Curioso successo per l'Irlanda, che ha ragione dell'Azerbaigian grazie ad un gol al 99° minuto, firmato Donnellan.

Girone 1

Grecia-Repubblica Ceca 3-0

Croazia-Moldavia 4-0

San Marino-Bielorussia 0-2

Girone 2

Slovacchia-Albania 4-1

Spagna-Estonia 3-1

Islanda del Nord-Islanda 0-0



Girone 3

Georgia-Danimarca 2-2

Polonia-Lituania 1-0

Girone 4

Andorra-Olanda 0-1

Inghilterra-Ucraina 2-1

Girone 5

Israele-Norvegia 1-3

Kosovo-Germania 0-0

Irlanda-Azerbaigian 1-0

Girone 6

Cipro-Svezia 0-1

Turchia-Malta 4-2

Belgio-Ungheria 3-0

Girone 7

Austria-Macedonia 2-0

Gibilterra-Russia 0-5



Girone 8

Svizzera-Portogallo 2-4

Lichtenstein-Bosnia 0-4