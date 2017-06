R. Madrid, manca l'accordo con il Lione per Diaz: i biancos vogliono 10 milioni

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Mariano Diaz sembra ormai vicino a lasciare il Real Madrid per trasferirsi all'Olympique Lione. L'attaccante ha bisogno di giocare e la Francia potrebbe essere un'opportunità importante per lui. Tuttavia secondo quanto riporta Marca, manca ancora l'accordo tra i due club e il Real Madrid chiede almeno 10 milioni di euro per il suo cartellino.