R.Madrid, Modric: "Esaurito mentalmente e fisicamente dopo la Russia"

Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Champions League con la Roma: "Il Mondiale mi ha provocato un esaurimento a livello fisico e mentale. Ora mi sento meglio ogni giorno che passa. Pallone d'Oro? Sono orgoglioso che i compagni e la tifoseria mi vogliano Pallone d’Oro ma non è un’ossessione, l’importante è la squadra. Se dovessi vincerlo bene, sarò molto felice, ma se non dovessi vincerlo la vita continua”. Lo riporta Sportmediaset.it.