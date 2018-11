R. Madrid, Varane: "C'è un problema collettivo, dobbiamo restare uniti"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Eibar, il difensore del Real Madrid Raphael Varane ha commentato così la brutta prestazione dei blancos: "Abbiamo qualità da mettere in campo ma collettivamente non stiamo facendo bene. Abbiamo perso tutti i duelli. Non abbiamo trovato soluzioni. Abbiamo provato a giocare, ma non siamo riusciti a fare il nostro calcio. È un problema collettivo. Dobbiamo essere uniti e continuare a lavorare, come sempre. 19 gol subiti? È un problema collettivo. Dobbiamo migliorare tutti in questo aspetto per vincere più partite. Siamo consapevoli della situazione".