Ramsey lascerà l'Arsenal. Emery: "Ora pensi solo al campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey è in scadenza di contratto e lascerà l'Arsenal a gennaio, al massimo al termine di questa stagione. Però, il manager dei gunners Unai Emery quest'oggi in conferenza stampa ha chiesto al centrocampista gallese di restare concentrato sul campo e di non farsi distrarre. "Voglio che le sue prestazioni siano come quelle di qualsiasi altro calciatore - ha dichiarato -. Il suo obiettivo deve essere quello di aiutarci sempre, lo stesso di tutti gli altri. Gennaio è lontano e in questo momento l'unica preoccupazione deve essere il campo".

In Italia due le squadre che hanno già palesato l'interesse per il calciatore britannico: si tratta di Milan e Juventus.