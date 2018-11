Ranieri riparte dal Fulham: "Classifica bugiarda, nella rosa c'è qualità"

© foto di Imago/Image Sport

Nominato nuovo allenatore del Fulham al posto di Jokanovic, Claudio Ranieri ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al sito ufficiale del club (attualmente ultimo in classifica con soli 5 punti, ma a 3 lunghezze dalla zona salvezza): "E' un onore aver accettato questa opportunità, arrivo in un club fantastico con una grande tradizione. L'obiettivo dina squadra come il Fulham non dovrebbe mai essere quello di sopravvivere semplicemente in Premier League. Dobbiamo sempre essere un avversario tosto per chi ci affronta. In questa rosa c'è veramente tanto talento, molto di più rispetto a quello che in questo momento fa vedere la classifica. Sono convinto che la squadra sia capace di offrire prestazioni migliori, voglio mettermi subito al lavoro per preparare al meglio la prossima gara contro il Southampton", ha affermato il tecnico campione d'Inghilterra col Leicester.