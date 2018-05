Ranieri saluta il Nantes: "Grande esperienza. Sono libero, ma voglio allenare"

© foto di Imago/Image Sport

Claudio Ranieri ha salutato il Nantes con una vittoria contro il Strasburgo e dopo la gara ha detto: "Sono soddisfatto dell'ultima partita. Abbiamo giocato bene per un'ora dopo, era normale che lo Strasburgo cercasse di pareggiare. Il Nantes è stato un passaggio positivo, ho conosciuto fantastici sostenitori che meritano molto. Ora, è il tempo di una vacanza al mare! Non ho niente per il prossimo anno. Sono libero e voglio allenare. In ogni caso, ho passione, la mia motivazione è intatta. Devo riposare e vedere se c'è un buon progetto".