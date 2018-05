Ranieri su Emery: "Arsenal? Tre o quattro anni prima di tornare a vincere"

Claudio Ranieri, ex tecnico del Nantes e campione d'Inghilterra con il Leicester, ha parlato a Sky Sports News commentando l'approdo di Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal: "Unai è un brava persona e un buon allenatore. Ha fatto bene in Spagna, ha fatto un'ottima stagione al PSG, anche se lì il primo obiettivo resta comuqnue quello di vincere la Champions. L'Arsenal? Credo la squadra abbia bisogno di tre o quattro anni di tranquillità prima di ricominciare a puntare a vincere. Il calcio comunque è fantastico perché non sai mai cosa può accadere. Emery è forte, avrà molto successo".