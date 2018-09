RB Lipsia-Fortuna Dusseldorf 1-1, primo punto stagionale per entrambe

Termina in parità la sfida valida per la seconda giornata di Bundesliga tra RB Lipsia e Fortuna Dusseldorf. A decidere l'incontro sono state le marcature di Zimmermann (47') e Augustin (68'). Primi punti stagionali per entrambe le formazioni, reduci da una sconfitta all'esordio della scorsa settimana.

Questo il programma completo della seconda giornata di Bundesliga

31/8 ore 20.30 Hannover-Borussia Dortmund 0-0

1/9 ore 15.30 Augusta-Borussia Monchengladbach 1-1

1/9 ore 15.30 Eintracht Francoforte-Werder Brema 1-2

1/9 ore 15.30 Hoffenheim-Friburgo 3-1

1/9 ore 15.30 Norimberga-Magonza 1-1

1/9 ore 15.30 Bayer Leverkusen-Wolfsburg 1-3

1/9 ore 18.30 Stoccarda-Bayern Monaco 0-3

2/9 ore 18 Schalke 04-Hertha Berlino