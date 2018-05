RB Lipsia, Keita-Liverpool: la posizione finale costa 7,5 milioni

Il posizionamento finale del RB Lipsia in Bundesliga ha fatto perdere al club tedesco circa 7,5 milioni di euro. Infatti, nell'accordo per il passaggio di Naby Keita al Liverpool era prevista una clausola che avrebbe portato i 60 milioni di euro che verranno effettivamente pagati dai Reds a 67,5 milioni di euro nel caso in cui la società della Red Bull avesse centrato la qualificazione in Champions.