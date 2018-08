RB Lipsia, pronti 24 milioni per riportare Lookman in Germania

Il Red Bull Lipsia vuole fortemente riportare in Germania l'esterno offensivo Ademola Lookman, classe '97, tornato all'Everton per fine prestito dopo aver collezionato 11 presenze e segnato 5 reti negli ultimi sei mesi con la maglia del club tedesco. Secondo quanto riportato da Sky Sports il Lipsia avrebbe offerto 24 milioni di euro per il cartellino del calciatore inglese che potrebbe così lasciare la Premier a titolo definitivo.