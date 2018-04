RB Salisburgo, Samassekou: "Semifinale meritata, andiamo avanti"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del RB Salisburgo Diadie Samassekou, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così l'andata della semifinale di Europa League col Marsiglia in programma domani: "Per noi è già un grande risultato essere in semifinale, ce la siamo meritata. Dobbiamo concentrarci senza avere paura. Speriamo di continuare il nostro cammino. Per andare in finale però dovremo battere il Marsiglia, ci sentiamo pronti. Velodrome? Si tratta di un gran bel palcoscenico. So che domani sarà pieno. Noi però non abbiamo pressioni. Giocheremo come al solito".