Real, Asensio a Zidane: "Grazie mister, un onore imparare da te"

Marco Asensio deve molto a Zinedine Zidane. Sotto la guida del tecnico francese, il talento del Real Madrid è cresciuto infatti in modo strepitoso, conquistando progressivamente spazio, fiducia e ruolo da protagonista. Questo il suo messaggio su Twitter nel giorno dell'addio di Zizou: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la squadra. È stato un onore poter vincere con te e imparare da te durante queste due stagioni. Ti auguro il meglio Mister".