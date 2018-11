Real, Asensio: "Pronto a dare il mio contributo. Solari? Migliorati"

Lunga intervista al quotidiano MARCA per Marco Asensio, centrocampista offensivo del Real Madrid. Il giocatore madrileno, fra i vari temi affrontati, ha chiarito la sua posizione in merito ad alcune dichiarazioni a suo dire "mal interpretate". "Non ho mai detto di non volermi assumere la responsabilità di guidare il Real. E' una cosa che chiaramente voglio fare assieme ai miei compagni di squadra. Si è creato una polemica su qualcosa che io non ho mai detto. L'unica cosa che io ho detto è che rispetto i ruoli che ci sono all'interno della nostra squadra, ma che cercherò sempre di contribuire nel miglior modo possibile ad esaudire tutte le ambizioni del Real Madrid. Sono un giocatore ambizioso e l'ho sempre dimostrato da quando ho iniziato a vestire questa maglia. Quando era a Maiorca ho dimostrato di volere fare un passo in avanti e ho firmato per il Real Madrid".

Asensio poi si è soffermato sulla questione del cambio di allenatore, con il passaggio da Lopetegui a Solari. "Con il nuovo mister abbiamo giocato due gare e sono sempre sceso in campo. Sono felice con lui e della considerazione che il tecnico ha di me. La cosa più importante, però, è che i risultati siano migliorati molto".