Real, Benzema: "Non mi importa delle critiche. Ho il sostegno di Perez"

© foto di J.M.Colomo

Autore di una stagione non certo esaltante, l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha risposto così alle critiche in un'intervista sulle colonne di Vanity Fair: "Non ho bisogno dei giornali per accorgermi che ho fatto una brutta partita. Io gioco sempre per aiutare i miei compagni e vincere tutto, non mi importa che i media parlino di me. Florentino Perez mi appoggia nei buoni e nei cattivi momenti, è come un familiare per me. Mi ricordo che dopo aver passato un giorno in carcere il presidente mi aspettò a Valdebebas e mi rincuorò, perché ero molto triste".