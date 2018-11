Real, Benzema: "Ora più convinti, Solari deve restare fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema, autore di una doppietta ieri contro il Viktoria Plzen, ha parlato così a fine partita: "Sono molto contento per il risultato e per il gioco espresso dalla squadra. I 201 gol segnati con questa maglia mi danno la fiducia per realizzarne ancora di più. Un attaccante deve saper giocare bene a calcio, non solo fare gol. Quando entro in campo penso a segnare, ma anche a fare assist, attaccare, difendere e organizzare. Questo è esattamente ciò che deve fare un attaccante. Solari? Lopetegui è un grande allenatore, ma adesso il nostro tecnico è Solari e siamo tutti con lui. Sa tanto di calcio e ha cambiato il chip della squadra. Ora abbiamo molta più convinzione, la cosa migliore secondo me sarebbe se restasse alla guida del Real fino alla fine". Lo riporta Bernabéu Digital.