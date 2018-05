Real Betis, Joaquin sul derby: "Sarà uno dei più belli di sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joaquin Sanchez, centrocampista offensivo e capitano del Real Betis, ha parlato così all'anti-vigilia del derby contro il Siviglia: "Sarà uno dei derby più belli di sempre e noi vogliamo battere i nostri acerrimi rivali per dedicare la vittoria ai tifosi e a noi stessi. Non so se potremmo ripetere quanto fatto all'andata, sarei contento di vincere e basta anche per terminare al meglio la stagione. Gli scontri tra tifosi? Francamente non li capisco e noi calciatori dovremo essere i primi a dare l'esempio. La tensione e la rivalità nello sport vanno bene, ma senza arrivare a scontrarsi fisicamente. Ci auguriamo che nessuno macchi con la violenza il derby più bello che c'è".