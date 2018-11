Real, Carvajal: "Risultati diversi da aspettative. In tempo per recuperare"

© foto di J.M.Colomo

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino del Real Madrid Dani Carvajal ha parlato della crisi della squadra, reduce da un pesante ko con l'Eibar: "Mentirei dicendo che non sta succedendo nulla. Scendiamo sempre in campo con le migliori intenzioni ma a volte i risultati sono differenti dalle nostre aspettative. In più chiunque ci affronta segna col cerchietto rosso la nostra partita. Siamo ancora in tempo per recuperare, possiamo dire la nostra".