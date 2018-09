Real, Courtois: "Un lusso per Lopetegui alternare me e Keylor Navas"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, intervistato da HLN, ha commentato così l'alternanza continua in porta tra lui e Keylor Navas: "Non c'è niente di deciso, nessun sistema di rotazione. Ogni volta sceglie l'allenatore. Io mi sforzo al massimo in allenamento e sono sempre pronto per difendere la porta. Navas fa lo stesso e questa situazione è quindi un lusso per il mister. Non ci sono problemi tra noi portieri, la concorrenza interna ci fa bene".