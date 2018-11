Real, il Manchester United pronto a follie per Varane: sul piatto 100 mln

© foto di Imago/Image Sport

Il rendimento sottotono di Raphael Varane in questo avvio di stagione non scoraggia gli estimatori del difensore francese del Real Madrid. Secondo quanto riferito da topmercato.com, infatti, il Manchester United sarebbe pronto a presentare un'offerta da 100 milioni di euro per convincere le merengues a privarsi del campione del mondo classe '93. Da evidenziare che la panchina dei Red Devils è attualmente occupata da José Mourinho, l'allenatore che portò Varane a Madrid nel 2011. Sembra difficile, comunque, che il Real possa privarsi di un giocatore che nella capitale iberica è considerato una certezza per il futuro e, nonostante la giovane età, un leader assoluto anche per il presente.