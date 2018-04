Real-Juve, l'ex arbitro Iturralde sicuro: "Non era rigore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne di AS troviamo le parole dell'ex arbitro spagnolo Eduardo Iturralde in merito al contatto fra Benatia e Vazquez che ha portato al rigore decisivo trasformato da Cristiano Ronaldo: "La spinta di Benatia non è sufficiente. Non avrebbe dovuto fischiare il rigore".