Real, Kroos: "Eliminate PSG e Juve, ora roviniamo la festa al Bayern"

© foto di J.M.Colomo

Toni Kroos, centrocampista Real Madrid, ha accompagnato Zidane nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Champions col Bayern Monaco: "Vogliamo raggiungere la finale. La Champions è l'unico titolo che possiamo vincere quest'anno, esattamente come due stagioni fa. Siamo molto motivati e sappiamo che sarà dura, ma abbiamo già eliminato squadre importanti come PSG e Juventus. Bayern? Le aspettative sono sempre molto alte, al Bayern come al Real. Giocare la Champions League è una motivazione speciale perché chi vince è la miglior squadra d'Europa. Il Bayern sarà affamato come noi. Heynckes è un allenatore in grado di sistemare qualsiasi cosa. Una buona atmosfera è la base del successo e Heynckes è il vero segreto dei bavaresi. Il Bayern sta meglio rispetto all'anno scorso. All'andata non c'era Lewandowski e poi con Heynckes stanno giocando meglio. Ma noi siamo qui per rovinare loro la festa".